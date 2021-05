Andujar, in Spagna. L’azzurra si è letteralmente superata andando a migliorare il proprio personale, nonché record nazionale U23, ottenuto solo poche settimane fa a Milano, di quasi 20''. Prestazione da incorniciare quella di Nadia Battocletti nella gara dei 5000 metri al meeting di, in Spagna. L’azzurra si è letteralmente superata andando a migliorare il proprio personale, nonché record nazionale U23, ottenuto solo poche settimane fa a Milano, di quasi 20''.

La mezzofondista delle Fiamme Azzurre si avvicina allo standard per le Olimpiadi di Tokyo, fissato a 15:10.00, e passa dal precedente 15:36.40 al crono ottenuto ieri di 15:16.70. Un salto in avanti incredibile che fa ben sperare per il futuro dell’azzurra che presto potrebbe diventare protagonista a livello continentale e non solo.

C’è la felicità per il risultato sono contenta per aver chiuso forte, con un bel finale in volata. Mi sentivo molto bene. Ma anche un po’ di rammarico, visto che il minimo olimpico non era lontano. Ho capito presto che sarebbe stato difficile da raggiungere, quasi impossibile, perché il ritmo della lepre del secondo gruppo era già sopra la tabella di marcia, con passaggi di 3:04 al primo chilometro e 6:08 al secondo, e si faceva sentire anche un po’ di vento. Poi sono rimasta da sola a tirare, con pochi cambi, e in pratica ho fatto io la ‘pacer’ ma ho continuato e all’ultimo giro è subentrato l’agonismo, per un mille conclusivo decisamente sotto i tre minuti”.

Atletica Nadia Battocletti centra il nuovo record italiano under 20 nei 3000 metri 17/08/2019 A 09:46

Ora mi aspettano i 5000 degli Europei a squadre nel prossimo weekend a Chorzow, in Polonia, e potrebbe essere una gara meno tattica del solito, perché tutti devono pensare anche alla prestazione per il ranking. E poi magari ci riproverò. Non mollo qui, sono vicina all’obiettivo e sto crescendo giorno dopo giorno”. Nadia Battocletti non molla e continuerà a corre con l’obiettivo di raggiungere la rassegna a cinque cerchi: “

Nadia Battocletti conquista l'oro agli Europei U20 di corsa campestre

Atletica Europei cross 2018: Nadia Battocletti oro tra le Under 20, prima volta per l’Italia! 09/12/2018 A 16:17