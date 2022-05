Femke Bol ha scritto una pagina memorabile di storia dell’atletica leggera. L’olandese ha siglato il nuovo record del mondo dei 300 metri con ostacoli, una distanza spuria e non inserita nei programmi degli eventi internazionali. Non è tanto il primato in sé a fare parlare (poichè ottenuto appunto in una specialità poco disputata), ma è il riscontro cronometrico a fare letteralmente trasalinare: un surreale 36.86, addirittura un secondo e mezzo rispetto al precedente record timbrato dalla ceca Zuzana Hejnova (38.16 nel 2013).

Femke Bol è entrata in una nuova dimensione temporale al Golden Spike di Ostrava (Repubblica Ceca), scendendo sotto il muro dei 38” e dei 37” in un colpo solo. Stiamo parlando di un crono che molte colleghe sono solite registrare sul piano, senza le barriere di mezzo… La 22enne, medaglia di bronzo sui 400 ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e argento sui 400 metri agli ultimi Mondiali indoor, ha avuto la meglio sulle ucraina Viktoria Tkachuk e Anna Ryzhykova.

Femke Bol ha dato appuntamento al Golden Gala, il prossimo 9 giugno darà grande spettacolo sul giro di pista allo Stadio Olimpico, dove ci sarà anche la nostra Ayomide Folorunso (oggi sesta in 39.60). Se dovesse conservare questa forma potrà concretamente puntare al gradino più alto del podio ai Mondiali di luglio a Eugene: le statunitensi Sydney McLaughlin e Dalilah Muhammad (rispettivamente oro e argento ai Giochi) sono avvisate.

