C’era tanta attesa per il confronto tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs sui 100 metri a La Chaux de Fonds, ma in Svizzera non sono arrivati grandissimi tempi. C’erano tutte le premesse giuste per dei responsi cronometrici di lusso, ma i due azzurri non sono riusciti a incantare nel loro primo testa a testa al di fuori dei confronti nazionali, su una pista da sempre ritenuta come una delle più veloci in Europa. Filippo Tortu ha vinto la finale in 10.18, dopo aver corso la batteria in 10.16. Il brianzolo, autore di una buona parte conclusiva, è comunque rimasto lontano dal suo record nazionale (9.99 di due anni fa).

Filippo Tortu ha sì sconfitto due buoni avversari come l’olandese Joris Van Gool (10.20) e il ghanese Sean Safo Antwi (10.21), ma ci si aspettava molto di più. Il finanziere, al termine, si è mostrato comunque soddisfatto:

E’ chiaro, voglio fare di meglio ma questa è una stagione strana. Pian piano sto arrivando alla forma ideale. Un passo alla volta.

Sottotono la prestazione di Marcell Jacobs che, dopo il 10.20 della batteria, si ferma a 10.23 nell’atto conclusivo, concludendo così in quarta posizione dopo il 10.10 corso a Trieste un paio di settimane fa.

