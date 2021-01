L’azzurro ha dato l’annuncio sui propri profili sociali con un semplice: “I’m back”. Il velocista è tornato in pista come testimonia la foto postata, gli occhi brillano dietro alla mascherina d’ordinanza, che non nasconde il suo sorriso. Finalista agli ultimi Mondiali, Filippo Tortu può ora riprendere la sua marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo in programma dal 23 luglio all’8 agosto.