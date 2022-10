Mondiali 2023. Il focus puntato sull'anno successivo, quando andranno in scena le Olimpiadi di Parigi. Filippo Tortu ha raccontato le sensazioni scaturite dalla conquista della sua prima medaglia individuale in un grande evento e svelato sogni e ambizioni per il prossimo futuro, che affronta con grinta e decisione per tagliare traguardi ancora più importanti. Lo ha fatto in occasione dell'evento "Brave New Sport" organizzato da Infront, dedicato all'utilizzo sempre più massiccio della tecnologia anche in ambito sportivo. Il bronzo agrodolce agli Europei . L'obiettivo di ripetersi ai. Il focus puntato sull'anno successivo, quando andranno in scena le. Filippo Tortu ha raccontato le sensazioni scaturite dalla conquista della sua prima medaglia individuale in un grande evento e svelato sogni e ambizioni per il prossimo futuro, che affronta con grinta e decisione per tagliare traguardi ancora più importanti. Lo ha fatto in occasione dell'evento "Brave New Sport" organizzato da Infront, dedicato all'utilizzo sempre più massiccio della tecnologia anche in ambito sportivo.

Il bronzo agrodolce agli Europei e il focus su Parigi 2024

"La medaglia di bronzo che ho vinto agli Europei mi brucia. Dopo la gara non ero soddisfatto e lo sono tuttora, anche se riconosco che è stato comunque un ottimo traguardo. Sono felice perché è una medaglia che mancava da tanto tempo all'Italia in una specialità molto competitiva, ma mi sarebbe piaciuto ripetere quella gara".

"Quella medaglia è stato un passo in avanti, perché è stata la mia prima individuale in una competizione così importante. Ho trovato una dimensione che mi mancava da tanto tempo. Ora ho una maggiore sicurezza in vista della preparazione che inizierò la prossima settimana per i Mondiali del 2023, anche se il vero focus è per il 2024, perché ci sono gli Europei in casa a Roma e i Giochi di Parigi".

Filippo Tortu

La tecnologia migliora l'atleta. E anche un centesimo fa la differenza

"Oggi la tecnologia è un aiuto per gli allenamenti, per la preparazione che posso fare fino all'istante in cui mi presento sui blocchi di partenza in gara. È un nuovo modo di allenare e, per me atleta, di essere allenato. Analizzando le mie gare suoi 200 metri, per esempio, mi sono accorto di tantissimi errori che commettevo, e ho potuto costruire un tipo di gara differente, che mi ha poi permesso di vincere la medaglia agli Europei".

"La tecnologia permette di lavorare su tutto quanto è migliorabile. Posso andare più veloce di così? Non saprei, ma posso capire sicuramente cosa posso migliorare. Di quanti gradi inclinare più o meno il piede, l'angolo delle braccia o delle spalle. Magari si parla di un grado, difficile da notare anche con l'occhio esperto dell'allenatore. Ma anche un centesimo può fare la differenza. Abbiamo vinto un oro olimpico per un centesimo nella staffetta di Tokyo...".

L'arrivo in volata di Filippo Tortu

Il rapporto con i social: come utilizzarli e come fruirne

"I social? Sono un ventenne un po' atipico. Ho avuto e ho tuttora qualche difficoltà a rapportarmi con i social, anche se ormai fanno parte della vita quotidiana e lavorativa di tutti. Sono un mezzo per ampliare i rapporti con il pubblico. Noi atleti e le federazioni dobbiamo capire come usarli per portare i ragazzi a fare sport. I social non devono diventare il nuovo passatempo casalingo dei ragazzi, ma spingerli a praticare uno sport".

"Da follower o fruitore dei social, mi piace vedere gli allenamenti, vedere cosa fanno altri atleti per rapportarlo a quello che faccio io. Seguo altri atleti, ma anche giocatori di basket, uno sport che mi piace tanto, e studio le loro dinamiche di allenamento. Sono sempre molto interessato nel capire se ci possa essere qualcosa di utile anche per me. Il mondo dei token e del metaverso? Sicuramente faranno parte della nostra vita in futuro, ma al momento non rientrano nel mio campo".

