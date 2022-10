Atletica

Atletica, Filippo Tortu: "L'Olimpiade era un sogno, vincerla mi ha travolto di emozioni"

A margine dell'evento Brave New Sport, Filippo Tortu ricorda la conquista della medaglia d'oro nella staffetta 4x100 a Tokyo e racconta i suoi progetti per il futuro. Gli occhi sono già puntati sui Mondiali del 2023 prima dell'anno più importante della sua carriera: nel 2024 correrà gli Europei in casa, a Roma, e le Olimpiadi di Parigi.

00:07:00, 13 minuti fa