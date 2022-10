Atletica

Atletica, Filippo Tortu: "Parigi 2024 mi elettrizza, sarà l'anno più importante per me"

Parlando a margine dell'evento Brave New Sport, Filippo Tortu racconta i suoi sogni per il 2024, anno cruciale per la sua carriera: il velocista azzurro gareggerà agli Europei di Roma, in casa, e alle Olimpiadi di Parigi, dove punta a mettersi al collo un'altra medaglia dopo l'oro conquistato a Tokyo nella staffetta 4x100.

00:01:11, 18 minuti fa