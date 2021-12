Filippo Tortu è positivo al covid! L'atleta italiano lo ha comunicato tramite gli account social, rassicurando i tifosi sul proprio stato di salute: "Ciao ragazzi, per precauzione ieri mi sono sottoposto al test Covid e oggi mi è arrivato l’esito della positività. Anche se dovrò stare in quarantena, fortunatamente sono asintomatico e sto bene. Continuerò ad allenarmi da casa per mantenermi in forma e tornare in pista il prima possibile con più voglia che mai. A presto, un abbraccio".

