Ben tre Campioni Olimpici saranno in pista per l’Italia domenica 5 settembre. Il Memorial Kamila Skolimowska di Chorzow (Polonia) vedrà protagonisti ben tre azzurri, reduci dalle imprese di Tokyo 2020. Allo Stadio Slaski, dove la nostra 4×100 trionfò alle World Relays (preludio dell’apoteosi dei Giochi), assisteremo a un rovente 200 metri con Filippo Tortu e Fausto Desalu pronti a darsi battaglia.

I due velocisti si erano scambiati il testimone in Giappone: il cremonese aveva pennellato la curva e aveva lanciato il brianzolo per l’ultima frazione che ha regalato l’oro ai quattro moschettieri. Filippo Tortu torna sul mezzo giro di pista a oltre due anni dall’ultima volta (giugno 2019 al Golden Gala di Roma), perché poi si è concentrato su 100 metri e staffetta: sarà la sua prima uscita da Campione Olimpico e vorrà sicuramente ben figurare. Per Desalu, invece, decima uscita stagionale sulla distanza, sarà la sua terza dopo il trionfo in terra nipponica (20.56 a Losanna e 20.41 a Parigi, doppio settimo posto in Diamond League).

I nostri portacolori fronteggeranno sicuramente il canadese Andre De Grasse (Campione Olimpico sui 200 metri), mentre il resto del parterre deve ancora essere comunicato. Gianmarco Tamberi sarà invece protagonista nel salto in alto: dopo le prove di Losanna (quinto con 2.24) e Rovereto (secondo con 2.25), il marchigiano ci vuole riprovare e cerca un bel risultato, anche se al momento non si conoscono i suoi rivali.

