Filippo Tortu, Mentalmente sono molto carico, ma il mio corpo mi sta dando segnali inequivocabili di stanchezza, che sarebbe molto sciocco non ascoltare”. Dagli allori allo stop forzato. Dopo i problemi di Marcell Jacobs , attorno ai quali non sono certamente mancate le polemiche, anche fresco vincitore del bronzo agli ultimi Europei di Monaco di Baviera nei 200 metri , è costretto ad alzare bandiera bianca. “Abbiamo deciso di concludere questa lunga e impegnativa stagione che mi ha dato grandi soddisfazioni” - ha spiegato l’oro olimpico nella staffetta 4x100 - “”.

Un bravo atleta deve anche imparare a riconoscere quando è il momento di fermarsi, anche se ha voglia di gare” ha spiegato il velocista, che ha preso la sofferta decisione di comune accordo con il padre e tecnico Salvino.

Ad

Europei di Atletica Bronzo per Tortu nei 200! Italia sul podio 44 anni dopo Mennea 19/08/2022 ALLE 19:26

Tortu ha poi concluso spiegando di essere intenzionato a concedersi “un breve periodo di vacanza in famiglia, poi penso che faro' qualcosa con i miei amici, prima di riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione”. Per l’atleta azzurro l’annata era stata sin qui particolarmente proficua: oltre al bronzo europeo era arrivato infatti anche il primato personale sui 200 metri in 20’’10, stabilito agli ultimi Mondiali. Traguardi importanti che hanno però usurato il fisico di Filippo, che pur non specificando la reale entità del suo infortunio ha preferito non peggiorare ulteriormente la situazione.

Tortu 20"11 sui 200: 2° solo a Mennea, rivivi la sua gara

Atletica Nuovo infortunio al polpaccio per Jacobs: finale di stagione a rischio? UN GIORNO FA