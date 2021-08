Gianmarco Tamberi si sta preparando per fare la sua seconda uscita da campione olimpico nel salto in alto. Dopo il quinto posto ottenuto mercoledì scorso a Losanna in Diamond League (superando 2.24 metri prima degli errori tra 2.27 e 2.30), il marchigiano sarà la grande stella del Palio della Quercia, tradizionale meeting di Rovereto (in provincia di Trento) che andrà in scena martedì 31 agosto. Il ribattezzato Gimbo se la dovrà vedere con gli statunitensi Darryl Sullivan e Shelby McEwan, con il bahamense Donald Thomas e con l’amico Silvano Chesani. Si tratta della prima gara in Italia dopo l’apoteosi di Tokyo, l’azzurro avrà la possibilità di abbracciare il tanto pubblico che lo ama.