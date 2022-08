Gianmarco Tamberi ha fatto il suo ritorno in gara dopo il quarto posto ottenuto ai 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico di salto in alto si è rimesso in gioco al Gulai Istvan Memorial, una tappa del Continental Tour (livello gold) che è andata in scena a Szekesfehervar (Ungheria). Il marchigiano è riuscito a vincere la gara grazie a un percorso netto fino a 2.24 metri. Mondiali 2022 di atletica leggera. Ilsi è rimesso in gioco al, una tappa del(livello gold) che è andata in scena a Szekesfehervar (Ungheria). Il marchigiano è riuscito a

Ha superato l’asticella al primo tentativo, riuscendo ad avere la meglio sul tedesco Tobias Potye (2.24 alla seconda) e sull’ucraino Andriy Protsenko (il bronzo iridato ha superato 2.18 e poi ha commesso un errore a 2.21, 2.24 e 2.27). Tamberi ha duellato con Potye a 2.27, ma entrambi non sono riusciti a superare la misura. Il nostro portacolori era secondo nell’ordine di rotazione e così a gara vinta ha avuto modo di fare alzare l’asticella a 2.30 metri, ma non è riuscito nell’intento.

Ricordiamo che Gianmarco Tamberi è reduce dalla positività al Covid-19 riscontrata una volta rientrato da Eugene e che lo ha fortemente debilitato nelle ultime due settimane, provocandogli un po’ di affaticamenti muscolari e stanchezza in generale. Il ribattezzato Gimbo, che nel corso della stagione ha dovuto fare i conti con un fastidio alla gamba di stacco, non si è potuto allenare come avrebbe voluto, ma in terra magiara è comunque riuscito a ottenere risposte importanti sul proprio stato di forma.

Tra un paio di giorni l’azzurro inseguirà ulteriori conferme a Montecarlo, in occasione di una tappa della Diamond League: si tratta di due appuntamenti cruciali per capire se potrà essere della portata agli imminenti Europei (16 e 18 agosto per la sua specialità) oppure se dovrà rinunciare alla trasferta di Monaco. Per la cronaca quarta piazza del messicano Edgar Rivera (2.18), quinta dell’ungherese Peter Bakosi (2.18), sesta per il bahamense Donald Thomas (2.18).

