Gianmarco Tamberi non è riuscito a decollare al Meeting di Trieste. Il Campione Olimpico di salto in alto ha deluso le aspettative della vigilia, fermandosi molto lontano da quote interessanti per un fuoriclasse del suo calibro. Il marchigiano ha infatti superato la modesta misura di 2.15 al primo tentativo, poi è incappato in un errore a 2.20 e ha deciso di passare direttamente a 2.23, dove però le due restanti prove a disposizione si sono rivelate insufficienti per raggiungere l’obiettivo.

Si tratta di un importante passo indietro rispetto alla scorsa settimana, quando superò 2.25 a Birmingham e concluse al secondo posto nella tappa della Diamond League. In precedenza aveva fatto il suo esordio stagionale all’aperto con 2.20 a Doha. Il ribattezzato Gimbo non riesce ancora a ingranare in questo avvio di annata agonistica, ma il mirino è puntato sui Mondiali, in programma tra un paio di mesi a Eugene (USA): c’è tutto il tempo per salire in quota ed essere protagonista nell’Oregon, dove andrà alla caccia del titolo iridato.

Gianmarco Tamberi si è dovuto accontentare del sesto posto nel capoluogo giuliano, alla pari con Silvano Chesani. A vincere la gara è stato il brasiliano Thiago Moura, con 2.23 al primo tentativo. Il sudamericano, incappato in tre nulli a 2.26, ha avuto la meglio sull’olandese Douwe Amels (2.23 alla prima, ma un errore a 2.15), mentre il greco Vasilos Konstantinou completa il podio (2.20). Stefano Sottile quarto con 2.20 alla terza.

