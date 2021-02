Non mi accontento, queste misure mi stanno strette. Essere in questo momento il primo al mondo mi fa piacere, ma non mi basta 2,32 perché in molti non hanno ancora gareggiato e so di poter ambire a qualcosa di migliore“, le parole di “Gimbo” (fonte: Ansa), ospite della puntata settimanale del talk di Atletica TV per fare il punto della situazione dopo il mini-ciclo di tre gare con le quali ha inaugurato la stagione olimpica di Tokyo.