Gianmarco Tamberi è tornato in gara dopo oltre tre mesi di sosta forzata a causa della pandemia. Il già Campione d’Europa e del Mondo indoor ha saltato 2.25 metri al primo tentativo in quel di Formia (in provincia di Latina), la stella della Nazionale Italiana ha voluto mettere la sua firma in questa giornata che segna la ripresa effettiva dell’attività agonistica dopo l’emergenza sanitaria. Il marchigiano ha superato l’asticella con una rincorsa di nove passi, senza strafare più di tanto e con grande caparbietà. In uno stadio a porte chiuse, il 28enne non ha potuto contare sul pubblico che ama spesso invocare in occasione dei suoi salti.

Si tratta di una misura non eccezionale in termini assoluti per l’azzurro, ma ampiamente positiva considerando la lunga inattività e la situazione molto complicata in cui si gareggia. Il marchigiano ha poi cercato di valicare l’asticella posta a 2.30 per rendere estremamente interessante il suo ritorno ma ha purtroppo commesso tre nulli (il terzo tentativo è stato particolarmente interessante). Il nostro portacolori tornerà in gara settimana prossima con una gara virtuale ad Ancona, salvo ulteriori appuntamenti inseriti all’ultimo nei prossimi giorni.

Il ribattezzato Gimbo ha voluto dedicare il risultato ad Alex Zanardi, il quale si trova in situazioni critiche all’ospedale di Siena dopo l’incidente di ieri in handbike. Questa le parole a caldo rilasciate dall’atleta ai microfoni della Fidal: "Prima gara non male, considerato che saltavo con i nove passi… Forza Alex!".

