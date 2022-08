Non la migliore delle prestazioni per Gianmarco Tamberi ieri in quel di Losanna per la Diamond League 2022; l’azzurro, reduce dal successo agli Europei di Monaco di Baviera nel salto in alto, con conseguente titolo continentale, non è riuscito stavolta ad andare oltre il quinto posto.

Dopo aver superato quota 2,15 e 2,20 senza troppi problemi (entrambi al primo colpo), l’azzurro si è poi dovuto arrendere nei tentativi di raggiungere 2,24, da qui tre errori consecutivi e dunque il quinto posto finale. L’ucraino Adriy Protsenko ha portato a casa il successo proprio con 2,24.

Ad

Di seguito, il commento di Gianmarco Tamberi alla sua prestazione nella gara del salto in alto di ieri a Losanna: “Mi dispiace non esser riuscito a regalare grandi misure questa sera (ieri sera, ndr), ma in realtà nessuno ce l’ha fatta. Dopo aver raggiunto un obiettivo grande come l’Europeo tornare è sempre difficile, complicato; dopo una stagione così dura però quell’oro mi dà sicurezza e fiducia per l’anno prossimo. Quando ho visto che ero sicuro di entrare in gara per i punti ho avuto difficoltà a rimanerci“.

Atletica Gianmarco Tamberi non brilla ed è quinto a Losanna con 2.20 13 ORE FA

Prosegue l’azzurro, sfociando anche nell’ambito personale: “Tra pochi giorni ci sarà un passaggio fondamentale della mia vita, ovvero il matrimonio con Chiara il primo settembre; poi penserò a Zurigo, vorrò arrivarci con un’altra condizione fisica e mentale“.

Tamberi: "L'infortunio c'è ancora ma non penso mi limiterà"

Athletissima Tamberi sfida Barshim e Woo a Losanna: "Sono qui per divertirmi" UN GIORNO FA