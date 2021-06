, che si concludono oggi a Rovereto, ma di andare. Il marchigiano, che al Golden Gala di tre settimane fa era volato a 2.33 metri , non è riuscito a ingranare in quel di Leverkusen e si è fermato a un modesto 2.24. Gara difficile per il rinominato Halfshave, come gli era già successo ad Hengelo prima dell’exploit di Firenze. Il segnale odierno non è confortante, a meno di un mese dalle Olimpiadi di Tokyo 2021 (23 luglio-8 agosto). Il saltatore in alto dovrà registrare il suo gesto tecnico se vorrà essere davvero protagonista in Giappone e puntare a una medaglia.