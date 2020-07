Dal nostro partner OAsport.it

Tornerà nuovamente in pedana, a pochi giorni dal 2.30 metri saltato ad Ancona, Gianmarco Tamberi, che a “Tuttosport” ha parlato della decisione di partecipare alla gara, non in programma nei suoi piani iniziali, di Rieti. L’azzurro vuole provare a sfruttare il momento di forma per migliorare la misura che lo ha portato in testa alle liste stagionali mondiali.

Pronto alla prova di domani il primatista italiano, alla quarta gara in pochi giorni nel percorso iniziato a Formia: "Sto bene. Torno ancora una volta in pedana, anche se non era nei programmi iniziali, per aggiungere centimetri. Magari non ci riuscirò, ma sento che vale la pena provarci".

Atletica Filippo Tortu scatta verso Rieti: sabato il debutto stagionale del finalista mondiale dei 100 30/06/2020 A 10:46

Conclude Tamberi: "Sono veloce e sono tornato a fare cose che non mi riuscivano da anni. E’ migliorato il mio ingresso in curva ed è aumentata la mia velocità al momento dello stacco. Due dettagli che mi rendono fiducioso per questa gara e anche per quelle che verranno in agosto".

Play Icon WATCH 🎙 Tamberi: "Obiettivo per Tokyo? Lo stesso che avevo per Rio, quando ero primo al mondo..." 00:24:05

Atletica Fiona May, storia di una bambina ribelle e naif che amava saltare in pista 29/06/2020 A 12:58