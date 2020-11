Per la terza volta, dunque, gli Europei di atletica si terranno in Italia: era già successo nel 1934 (Torino) e nel 1974 (ancora a Roma). Diversi i punti di forza che hanno premiato la candidatura italiana: tra questi la previsione di far disputare la prova di getto del peso ai piedi del Colosseo e le mezze maratone con partenza e arrivo affacciati su piazza San Pietro.