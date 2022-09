Mercoledì 7 e giovedì 8 settembre andranno in scena le Finali della Diamond League 2022, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Ben sette azzurri saranno protagonisti a Zurigo (Svizzera), tra la Sechseläutenplatz e lo stadio Letzigrund. Riflettori puntati su Gianmarco Tamberi: il Campione Olimpico di salto in alto, fresco di matrimonio con la sua Chiara, cercherà di difendere il diamantone conquistato lo scorso anno (primo italiano a riuscire nell’impresa).

Il marchigiano sarà chiamato al confronto con l’altro Campione Olimpico, il qatarino Mutaz Barshim che era presente durante lo sposalizio, ma anche l’ucraino Andriy Protsenko (bronzo iridato) e il neozelandese Hamish Kerr (con cui Gimbo ha condiviso il terzo posto ai Mondiali Indoor). Il Campione d’Europa si esibirà in piazza proprio come Roberta Bruni (fresca di nuovo record italiano di salto con l’asta, il 4.72 di Rovereto) e Nick Ponzio (getto del peso).

Elena Vallortigara cerca un nuovo guizzo nel salto in alto, dopo il bronzo ai Mondiali e alcuni successivi passaggi a vuoto. Elena Bellò si è qualificata all’atto conclusivo degli 800 metri. Ci sarà spazio anche per Fausto Desalu (il Campione Olimpico della 4×100 si esibirà sui 200 metri) e Ayomide Folorunso (primatista italiana dei 400 ostacoli), entrambi ammessi grazie ad alcune defezioni. In terra elvetica vedremo all’opera anche Davide Re sui 400 metri, ma in una gara al di fuori della Diamond League.

ITALIANI ALLE FINALI DI DIAMOND LEAGUE 2022

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Fausto Desalu (200 metri)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Elena Vallortigara (salto in alto)

Nick Ponzio (getto del peso)

Ayomide Folorunso (400 ostacoli)

Elena Bellò (800 metri)

