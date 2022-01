Lo storico 63,66 è di Agnese Maffeis e risale al giugno 1996, anno in cui è nata Daisy Osakue. L'azzurra delle Fiamme Gialle alle scorse Olimpiadi di Tokyo ha eguagliato al centimetro il record ventennale. “È stata l’emozione più grande che io abbia mai provato. Quando inizi a lanciare la prima cosa che impari sono i record italiani” dice soddisfatta in un'intervista ad Atletica TV.

Un 2021 ricco di successi quello dell'azzurra: una finale olimpica, un record italiano assoluto e la fine dell’Università texana che frequentava da cinque anni: “L’amore che ho sempre avuto per l’atletica quest'anno è esploso, si è moltiplicato. I miei sogni di bambina si sono avverati nel giro di due settimane e quello che ho fatto mi resterà per sempre. Dal momento in cui sono arrivata a Tokorozawa, i Giochi sono stati una festa costante per me e per i miei compagni, una sorta di effetto domino di finali e successi”.

La vita però, si sa, è fatta di alti e bassi: “La stagione è iniziata bene con 61,19, ma la settimana dopo mi sono fatta male: un’ernia. Era marzo, ero preoccupata per il ranking, per gli Assoluti e per una stagione che sembrava compromessa. Con Maria Marello siamo riuscite a reinventare gli allenamenti proteggendo la schiena e a Rovereto ho lanciato la mia seconda misura di sempre, 61,55: una liberazione”.

Parola d'ordine del 2022? Ambizione. "Mondiali di Eugene ed Europei di Monaco di Baviera su tutto, passando per i Giochi del Mediterraneo - continua la Osakue - Ma prima di tutto non vedo l'ora di gareggiare agli Assoluti invernali di lanci, che per diversi anni ho seguito dagli Stati Uniti. L'obiettivo è mantenere la mia esplosività, imparando a usare tutta la pedana. E poi dovrò essere paziente, ascoltare il mio corpo e adattarmi a come è cambiato"

