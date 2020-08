Dal nostro partner OAsport.it

Il Golden Gala 2020 torna allo Stadio Olimpico di Roma. La tappa italiana della Diamond League, il massimo circuito itinerante internazionale di atletica leggera, è in programma giovedì 17 settembre, ma inizialmente si era scelto di utilizzare lo Stadio dei Marmi, sempre nella capitale. A determinare il cambio di struttura (decisione adottata dalla Fidal, in piena condivisione con Sport e Salute, co-organizzatrice dell’evento), una serie di ragioni diverse, a cominciare dal numero decisamente più elevato di spettatori potenzialmente in grado di assistere all’evento.

Alfio Giomi, Presidente della Fidal, commenta in questo modo: “L’ipotesi di far svolgere il Golden Gala allo Stadio dei Marmi è tanto suggestiva quanto valida, ma nel momento in cui lo Stadio Olimpico, la casa del meeting intitolato a Pietro Mennea, è tornato utilizzabile, abbiamo deciso di restituirgli il ruolo di cornice dell’evento”.

Atletica Filippo Tortu conferma la presenza ai Campionati Italiani Assoluti di Padova DA 11 ORE

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH 12 settembre 1979: il giorno in cui Mennea diventò leggenda 00:01:06

Atletica Tamberi torna in gara e salta 2.29: vittoria di prestigio a Leverkusen 16/08/2020 A 14:52