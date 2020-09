Yeman Crippa ha concluso la gara in quarta posizione, stringendo i denti nel finale, e ha poi dichiarato ai microfoni della Rai: “Sto facendo una bella stagione, sono contentissimo di come sto gareggiando. Non solo i record, sto cambiando come atleta e ci stiamo avvicinando sempre di più ai nostri obiettivi futuri. Ora sono più consapevole delle mie forze, non mi faccio impaurire da nessuno e cerco sempre di fare la mia gara. Oggi ci tenevo a fare questo 3000, bravissimi quelli davanti che hanno corso forte, io ho fatto il mio e sono riuscito a conquistare il record italiano, mi stavo sfuggendo nel finale. Dopo il record di Ostrava ho avuto un problemino, l’ho risolto in fretta e mi sono rimesso per fare questo record”. L’ugandese Jacob Kiplimo ha vinto la gara (7:26.64, record del meeting) battendo il norvegese Jacob Ingebrigtsen (7:27.05, sfumato il tentativo di record europeo) e l’australiano Stewart McSweyn (7:28.02).