Atletica il lutto, è scomparso il giovane velocista Andrea Matteucci

E’ scomparso a causa di un incidente stradale, secondo quanto scritto da AtleticaLive.it, un giovane sprinter dell’Atletica Libertas Runners Livorno, il 17enne Andrea Matteucci. L’incidente fatale è avvenuto proprio a Livorno, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno.

Questo il messaggio della società sui social: “Un tragico incidente questa notte ha portato via Andrea Matteucci, giovane brillante velocista che correva in maglia amaranto. Non ci sono parole per descrivere il dolore per la perdita di un ragazzo così giovane. Noi tutti e il Campo Scuola da oggi saremo un po’ più vuoti. La Libertas tutta si stringe alla famiglia nel cordoglio e nel ricordo di Andrea. Ciao Andrea

