Marcell Jacobs non parteciperà ai 100m in programma a Nairobi . Lo sprinter italiano, infatti, già nella giornata di venerdì aveva accusato dei problemi di salute che l'hanno costretto a recarsi al pronto soccorso.

Si tratterebbe, secondo quanto riportavano varie testate nelle scorse ore, di un problema intestinale: il campione olimpico dei 100m ha passato la notte in ospedale, colpito da un violento virus, come riporta Andrea Buongiovanni.

La gara in Kenya, programmata per le 16:55 sarebbe dovuta essere il suo debutto stagionale: aveva programmato infatti di partire con i 200m il 18 maggio a Savona e il 28 in Diamond League a Eugene, in Oregon, per i 100m , ma poi a sorpresa aveva inserito questa data, in cui avrebbe corso contro il compagno di squadra