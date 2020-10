Mercoledì sera 7 ottobre d’ora in poi sarà una data da segnare col circoletto rosso per ogni aficionado di atletica che rispetti: è stata la notte dei record. Nel giro di pochi minuti sono caduti gli storici primati dei 5'000 femminili e 10’00 maschili grazie agli exploit di due super atleti quali, rispettivamente, Letsenbet Gidey e Joshua Cheptegei. In particolare, è stato il primato dell’ugandese a lasciare tutti a bocca aperta…