Si va decisamente forte a Huangshan (Cina) nel corso dei campionati nazionali di marcia, importanti nell’ottica delle Olimpiadi di Tokyo. Ebbene, la campionessa del mondo del 2017 Yang Jiayu ha stabilito il nuovo record del mondo della 20 km di marcia aggiudicandosi la prova con il crono di 1h23’49”, abbassando il precedente limite di 49″ della connazionale Liu Hong nel 2015.

Una gara dagli altissimi contenuti tecnici, tenuto conto del fatto che la seconda classifica, ovvero proprio la citata Liu Hong (campionessa olimpica e mondiale), ha ottenuto il crono di 1h24’27” al di sotto del primato mondiale precedente.

Le mie aspettative per la gara erano quelle di battere il record nazionale. C’è ancora spazio per migliorare“, ha dichiarato la vincitrice cinese di questa prova (Fonte: Reuters).

A completare il quadro del podio è stata Qieyang Shenjie in 1h24’45”. Nella prova maschile, vittoria del 27enne Wang Kaihua in 1h16’54”, terzo miglior crono di tutti i tempi a chiosare una giornata di altissimo profilo in terra cinese per la marcia.

