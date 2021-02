La crescita di Larissa Iapichino è costante e, agli Internazionali Indoor di Ancona, ha piazzato un 6,91 da record ( rivivi il suo salto ), eguagliando quello di mamma Fiona May . Non solo, è anche record juniores di sempre, battendo la Heike Drechsler , ed è un risultato che porta la Iapichino a Tokyo. Quasi senza parole Larissa dopo la sua prova...

Ancora non ho realizzato quello che ho fatto. Quando ho visto 6,91, mi sono detta “Ho saltato come mia mamma”. Non ci sono tante parole per descriverlo, sembra un sogno