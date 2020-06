Dal nostro partner OAsport.it

Larissa Iapichino si prepara a tornare in gara. La talentuosa 17enne, figlia di Fiona May e di Gianni Iapichino, è reduce da un 2019 eccellente nel suo salto in lungo: il record italiano U20 di 6.64 e il titolo continentale U20 hanno rappresentato le punte di un’atleta che sa tirar fuori le unghie. I margini di crescita sono ancora ampi e quindi tornare a lavorare è un’ottima notizia.

Il 4 luglio, come rivela il sito della FIDAL, ci sarà il debutto in pedana. Si tratta del meeting ATL-Etica – Memorial Prof. Ivo Merlo a Vittorio Veneto (Trevisto). “Sì, finalmente! Torno a fare ciò che mi piace di più. È un primo test dopo diversi mesi di stop. Ci serve per verificare alcune modifiche tecniche che abbiamo adottato e per vedere a che punto siamo. In corso d’opera capiremo anche se si potrà gareggiare all’estero, ma intanto abbiamo definito un piano di gare che inizia da Vittorio Veneto e prosegue con Savona il 16 luglio. Poi sicuramente gli Assoluti a Padova a fine agosto e i Tricolori Juniores e Promesse a Grosseto in settembre“, le parole di Larissa.

Iapichino, quindi, vorrà riprendere da dove aveva interrotto, ovvero dal 6.40 al Palaindoor di Ancona che aveva tanto impressionato prima che l’emergenza sanitaria imponesse lo stop. “E’ stata dura non poter uscire, non vedere gli amici, stare continuamente davanti al pc. Mi manca anche ‘l’ansietta’ che precede le gare. Ora ci siamo e ce le godiamo”, ha aggiunto. Vista la giovane età, avere a disposizione un anno in più di preparazione per il sogno delle Olimpiadi di Tokyo è un vantaggio ed è lei stessa a confermarlo: “È qualcosa di positivo per noi atleti giovani. Sempre considerando che nella prossima stagione potremmo avere anche i Mondiali U20 e altri eventi di categoria, un anno in più vuol dire tanto. Una piccola percentuale in più, di essere a Tokyo, si è aggiunta“.

