Larissa Iapichino è tornata in gara a distanza di sette mesi dalla sua ultima apparizione in pedana. Lo scorso 26 giugno l’azzurra si infortunò alla caviglia destra in occasione dei Campionati Italiani Assoluti e figlia di Fiona May ha scelto l’ottava edizione del Meeting Internazionale di Ancona per rimettersi in gioco, riabbracciando quel PalaIndoor dove lo scorso 20 febbraio volò a 6.91 metri (eguagliando il record nazionale assoluto della mamma e timbrando il record del mondo under 20). dalla sua ultima apparizione in pedana. Lo scorso 26 giugno l’azzurra sidestra in occasione dei Campionati Italiani Assoluti e dovette rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Laha scelto l’ottava edizione delper rimettersi in gioco, riabbracciando quel PalaIndoor dove lo scorso 20 febbraio volò a 6.91 metri (eguagliando il record nazionale assoluto della mamma e timbrando il record del mondo under 20).

La fiorentina, che ha iniziato un nuovo percorso affiancata da suo padre Gianni nelle vesti di allenatore, può ritenersi soddisfatta di questa prima uscita stagionale dopo una lunga assenza. La 19enne ha infatti saltato 6.59 metri: siamo ancora lontani dal roboante risultato della passata stagione, ma è un primo passo di un lungo cammino che dovrà condurre ai Mondiali indoor di fine marzo e, soprattutto, ai Mondiali outdoor di luglio.

Larissa Iapichino ha incominciato la gara con un nullo, poi ha piazzato la misura buona. A seguire un doppio 6.36, un 6.52 e la chiusura con 6.21. La lunghista ha chiaramente vinto la gara precedendo Carol Zangobbo (6.26) e Elisa Naldi (6.11). Prossimo appuntamento tra due settimane, sempre nel capoluogo marchigiano, per i Campionati Italiani juniores e promesse. A seguire la trasferta in Polonia (22 febbraio in Polonia), gli Assoluti (26-27 febbraio sempre ad Ancona) e poi la rassegna iridata (18-20 marzo a Belgrado).

