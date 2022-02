tra poco il report completo...

Marcell Jacobs che, sempre sui 60 metri, è davvero incontenibile dopo i successi di Berlino (al debutto stagionale) e Lodz di settimana scorsa. Al meeting di Liévin, in Francia, il campione olimpico dei 100 metri regola la forte concorrenza con un ottimo 6"50. Partenza non semplice e poi la solita grandissima progressione per il velocista di Desenzano del Garda. Questa volta è Cravont Charleston a finire ko nonostante un ottimo 6''52.

Come era andato nelle batterie...

La giornata si era aperta per Jacobs con un 6''53 in batteria, con l'italoamericano che si era mantenuto a 4 centesimi dal proprio primato stagionale. Nell'altra batteria si era invece imposto Ferdinand Omanyala con un 6''62 davanti a Ronnie Baker e Arthur Cissé che che avevano chiuso in 6''65.

