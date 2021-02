Mancano ancora più di cinque mesi al via delle Olimpiadi di Tokyo ma i segnali che sta mandando Gianmarco Tamberi fanno davvero ben sperare. Il saltatore marchigiano è determinato e voglioso di prendersi quello che la fortuna gli ha tolto e sta tornando sui livelli di cinque anni fa, quando a Montecarlo firmò il record nazionale (2.39) prima di infortunarsi e dire addio al sogno di gareggiare per una medaglia a Rio 2016. Nella tappa del World Indoor Tour di atletica leggera a Torun (Polonia), nell’impianto dove fra poco più di due settimane si disputeranno gli Europei al coperto, Tamberi ha confezionato una prestazione da urlo 2 metri e 34 centimetri, una misura che vale il minimo per le Olimpiadi di Tokyo.