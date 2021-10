Mi emoziono nel rivedere l'oro

Quando la rivedo c’è sempre qualche dettaglio che colgo per poter migliorare ancora, ma mi emoziono anch'io e rivedermi mi dà la voglia di cercare di ripetermi. Mi sarebbe sempre piaciuto essere qui al Festival, la grande accoglienza è cominciata quando sono sceso dal treno. La semifinale è stata la più tosta delle tre gare, ma sapevo che quel giorno mi stavo giocando il lavoro di una vita. Quando ho visto le prime pagine, ho visto che tutti si aspettavano molto da me, anche io

La vittoria di Tamberi mi ha dato grande carica

Il mio obiettivo principale era la finale, ma mi sono lasciato una porta aperta. La mia mental coach mi aveva chiesto, che cosa vuoi portare da Tokyo? Le ho detto una medaglia, perché arrivare senza una medaglia sarebbe stata una delusione. Prima della finale però ero stanchissimo, ho detto al mio allenatore 'non ce la faccio'. La vittoria di Gimbo Tamberi mi ha dato una grande carica. E nel momento in cui ho fissato la linea del traguardo ho pensato, 'questa la vinco'. Perché dovrebbero meritarsi l’oro più di me? Ho pensato che ho sempre avuto un sogno è che era ora di andare a prenderselo. Ho già la testa all’anno prossimo, meglio così. Ora puntiamo a vincere il campionato del mondo, anche se sarà tosta, tutti vogliono riprendersi quello che gli ho tolto

Obiettivo anche il record del mondo di Bolt

Quando uno fa sport deve sempre puntare al massimo, non ci si può accontentare, e allora perché non sognare anche più grande? Non lo dico però lo penso…

