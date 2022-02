Orlen Cup anche la nostra Zaynab Dosso che è entrata in finale dei 60 metri con un ottimo 7''19. Un crono favoloso considerando che la velocista delle Fiamme Azzurre, con questo risultato, ha eguagliato il record fatto segnare da Marisa Marullo nel 1983, di 39 anni fa. Non solo Jacobs a Lodz . Era impegnata nell'anche la nostrache è entrata in finale dei 60 metri con. Un crono favoloso considerando che la velocista delle Fiamme Azzurre, con questo risultato, hafatto segnare danel 1983, di 39 anni fa.

Già in batteria la Dosso aveva trovato una buona progressione sui 60 metri con un 7''24 che le valeva il terzo miglior tempo italiano di sempre. Ma, la velocista di origini ivoriane, si è superata in semifinale. Il 7'19'', appunto, eguaglia il record di Marisa Marullo e supera nella speciale classifica il 7'20'' di Manuela Levorato che quel tempo lo piazzò ai Mondiali di Maebashi nel 1999 (indoor). Continua dunque la crescita della classe '99 che solo sette giorni fa era 'ancora' a 7'28'': un miglioramento di quasi 9 decimi che porta la Dosso verso un'altra dimensione.

Al 1° posto c'è stata invece la polacca Ewa Swoboda che ha fatto registrare il crono di 7'', miglior tempo dell'anno. A completare il podio invece la svedese Claudia Payton che non è andata oltre il 7'24''. Poi Aurora Berton, altra azzurra, che ha chiuso in 7''29, migliorando il proprio personale (il settimo miglior tempo di sempre per un'italiana).

