Il protagonista della nostra storia si chiama Eric Roldán, è un runner catalano di 28 anni e ha corso la Maratona della “sua” Barcellona in due ore, 53 minuti e 28 secondi: ragguardevole no, per un amatore? E se vi dicessimo che ha coperto i 42 chilometri e 195 metri spingendo la madrein carrozzina ed entrando così nel Guinness dei primati?

La battaglia

Dal 2016 Eric e mamma Silvia, da 17 anni affetta da sclerosi multipla, partecipano a svariate gare podistiche per sensibilizzare l’opinione pubblica circa questa terribile malattia. Il record mondiale – ottenuto con caparbietà dopo diversi tentativi a Barcellona – lascia comunque il tempo che trova al cospetto della battaglia condotta dai Roldán a favore della ricerca.

Così Eric ha commentato l’impresa:

“Avevamo un sogno e l’abbiamo raggiunto. Una delle milioni di cose che ho imparato da mia madre è che se vuoi qualcosa devi combattere per averla, non sai se avrai una seconda possibilità, devi andare e basta. Così è fatta mia madre e sono orgoglioso di avere il suo Dna."

Anche Silvia ha voluto dire la sua a margine di una giornata indimenticabile per tutti:

“È cresciuto pensando che potevo non esserci più. Ma sua madre ci sarà sempre”

In tempi non sospetti Eric aveva chiarito il motivo per cui si era dedicato anima e corpo a questa speciale forma di competizione:

“Per tutto il tempo mia madre canta, è lei a spingermi. Ecco il motivo perché corro con lei, perché può sentirsi libera”

