Un evento atteso ogni anno da migliaia di appassionati, professionisti e non. Le strade della Grande Mela si riempiono di pettorine colorate in occasione della più grande e famosa maratona del mondo che quest’anno compie cinquant’anni dalla sua prima edizione. Tutto questo - e molto altro - è la Maratona di New York! Ecco il vademecum per non perdersi proprio nulla.

Maratona di New York in diretta

La gara sarà tramessa LIVE in TV su Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+ con il commento di Andrea Campagna e Andrea Giannini.

Maratona di New York in live streaming

La gara sarà tramessa in LIVE-Streaming su Eurosport Player e sulla piattaforma Discovery Plus.

Maratona di New York: info utili

Domenica 7 novembre 2021, diretta televisiva dalle ore 13:30 su Discovery Plus ed Eurosport Player, collegamento dalle 15:00 su Eurosport 2. Città di New York.

