Atletica

Atletica Maratona di New York stellare di Eyob Faniel: terzo posto per l'azzurro

MARATONA DI NEW YORK - Maratona stellare della nostra "punta" Eyob Faniel: è 3° a New York, riscattando così il calo nel finale della gara olimpica di Tokyo! Azzurro protagonista nella maratona più famosa al mondo. Era dal 1997 (con Stefano Baldini) che un italiano non saliva sul podio a New York. 2:09'56 il tempo sontuoso dell'azzurro.

00:00:36, un' ora fa