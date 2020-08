Dal nostro partner OAsport.it

Dopo due rinvii, è stata definitivamente cancellata l’edizione 2020 della maratona di Parigi. La corsa, in origine, era programmata in calendario il 5 aprile, ma poi a causa dell’emergenza sanitaria era stata spostata prima al 18 ottobre e poi al 15 novembre. Ora l’edizione 2020 salta definitivamente. La società organizzatrice della manifestazione, l’ASO (Amaury SportOrganization), lo ha comunicato sul sito ufficiale:

"Dopo aver fatto ogni tentativo per confermare l'evento ci sentiamo obbligati a cancellarlo. Valutando le difficoltà che avrebbero affrontato molti corridori, soprattutto quelli provenienti dall'estero, comunque disponibili a gareggiare a novembre, è stato deciso che sarebbe stato meglio e più semplice organizzare la maratona nel 2021. Chi si è iscritto per l'edizione 2020, se lo vorrà, sarà automaticamente confermato per il prossimo anno. In caso contrario, riceverà un voucher per il rimborso della spesa effettuata".

Quella di Parigi è solo l’ultima di una lunga serie di cancellazioni: già saltate nel 2020 le prove di New York, Berlino, Boston e Chicago. Resta ancora in calendario la maratona di Londra, programmata per il 4 ottobre, anche se saranno presenti solamente i top runners e la gara si terrà in una sorta di "bolla" isolata.

