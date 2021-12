Premiato come 'Uomo dell'anno' ai Gazzetta Sports Awards, il campione olimpico nei 100 metri e della staffetta 4x100 ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Marcell Jacobs ha parlato a 360° di passato, presente e futuro.

Sul record di Usain Bolt

"Nella mente di un atleta non ci sono limiti. Battere il record di Bolt? Nella mente di un atleta non ci sono limiti e lavoriamo ogni giorno per diventare i numeri uno. Quindi non si dice ma si pensa".

Sulle vittorie

"Arrivavo da un anno importante, sentivo che potevamo fare qualcosa di incredibile. Si pensava di puntare a una medaglia da inizio anno, era un sogno sin da bambino: ci sono stati tanti momenti difficili, ma non mi hanno fermato e mi hanno reso più forte di prima. È stato un anno incredibile, di grandi cose da parte di tutta l’Italia. Spero continuerà così. Ma non sono arrivato alle Olimpiadi da solo. Ho sentito la spinta degli italiani per arrivare a conquistare questa finale, un grazie va a voi".

