Marcell Jacobs vince (pur senza stra vincere) i Campionati Italiani di Ancona, confermandosi campione tricolore. Il campione olimpico dei 100 metri si va a prendere il titolo italiano sui 60 metri indoor con il crono di 6″55; secondo posto appannaggio di un grandioso Giovanni Galbieri che è rimasto in scia al pluri quotato avversario fino alla fine ed ha chiuso in 6″62, bronzo per Antonio Moro in 6″70.

Non è arrivato il "tempone" per Marcell, ma del resto il diretto interessato lo aveva già dichiarato a margine della semifinale agli Assoluti:

"Il mio intento è correre sciolto e ottenere il successo, a prescindere dal crono. Il tempo devo farlo tra un mese"

Già, tra un mese ci saranno i Mondiali indoor di Belgrado e lì si "ballerà" davvero. Tutti aspetteranno il Re al varco e lui dovrà farsi trovare pronto... Proprio come ha sistematicamente fatto nei primi appuntamenti stagionali in sala. Da registrare la grande accoglienza del pubblico di Ancona, in visibilio per l'eroe di Tokyo 2020.

