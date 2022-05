finalmente scocca l'ora della grande sfida a tinte azzurre! Nove mesi dopo Tokyo è di nuovo 100 metri con i nostri azzurri protagonisti ai nastri di partenza. Già, sabato 7 maggio in occasione del Kip Keino Classic di Nairobi , tappa del Gold Continental Tour (il secondo circuito per importanza dopo la Diamond League) faranno il loro debutto stagionale sulla distanza il campione olimpico regnante Marcell Jacobs e Filippo Tortu, con il compagno di Nazionale protagonista dello splendido oro a cinque cerchi nella staffetta 4x100. Marcell Jacobs contro Filippo Tortu,della grande sfida a tinte azzurre!

Tortu vs Jacobs: i precedenti

DATA LUOGO VINCITORE 25/05/2016 SAVONA JACOBS 23/05/2018 SAVONA TORTU 31/05/2018 GOLDEN GALA TORTU 16/07/2020 SAVONA TORTU 15/08/2020 LA CHAUX DE FONDS TORTU 15/08/2020 LA CHAUX DE FONDS TORTU 17/09/2020 GOLDEN GALA TORTU 09/07/2021 MONTECARLO JACOBS

A Tokyo il duello tra le due punte della velocità tricolore sfumò per la mancata qualificazione alla finalissima di Tortu; i due si ritrovarono poi nella squadra della staffetta per stupire ancora una volta il mondo. Paradossalmente quel giorno fu il velocista brianzolo ad autografare il parziale lanciato più veloce; Tortu che, ricordiamo, guida con ampio margine il computo degli scontro diretti con eloquente 6-2, retaggio di un periodo storico in cui Jacobs soffriva mentalmente la gara senza essere in grado di ripetere gli exploit in allenamento mentre Filippo da agonista puro qual è sempre stato non sbagliava un colpo.

Ora i rapporti di forza sono cambiati e Jacobs parte col favore dei pronostici, forte di una condizione psicofisica stratosferica per ovvi motivi. Occhio però a Tortu che ai 1800 metri di Nairobi stampò il secondo miglior tempo di sempre (20’’11) sui 200 metri lo scorso anno.

"Serve anche quella perché anche se io ho un record inferiore, lui è ancora in vantaggio su di me negli scontri diretti. Voglio riequilibrare i conti"

"Serve anche quella perché anche se io ho un record inferiore, lui è ancora in vantaggio su di me negli scontri diretti. Voglio riequilibrare i conti"

Parole e musica di Marcell Jacobs, incalzato da Tuttosport sulla rivalità con Tortu. Una rivalità, quella tra i due migliori uomini jet della storia dell'atletica azzurra, spesso alimentata dalla stampa ma certamente presente e tangibile. E anche propizia per l'intero movimento: uno stimolo, insomma, per entrambi ad alzare ulteriormente l'asticella. Proprio per questo Jacobs vorrà chiarire chi comanda allo stato dell'arte, mentre Tortu vorrà dimostrare di avere la forza di accorciare il gap sulla distanza regina in attesa di specializzarsi sul mezzo giro di pista (che lo stesso Jacobs testerà il 18 maggio a Savona). Poi ci sarà tempo e modo di stabilire una volta per tutte l'identità dell'ultimo frazionista della (super) squadra azzurra della staffetta...

