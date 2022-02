Sempre ad Ancona, sempre con lo stesso tempo Marcell Jacobs è Campione italiano indoor nei 60 metri. Agli Assoluti di atletica il doppio oro olimpico si porta a casa il titolo senza strafare con un crono di 6″55. Sul secondo gradino del podio un ottimo Giovanni Galbieri che chiude in 6″62, bronzo per Antonio Moro in 6″70.

Per il secondo anno consecutivo il velocista eroe delle Olimpiadi di Tokyo si cuce sul petto il tricolore davanti al pubblico italiano. Un ottimo segnale in vista dei Mondiali indoor di Belgrado fissati al prossimo 18 marzo.

