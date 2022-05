Marcell Jacobs e Filippo Tortu debutteranno insieme nella stagione all’aperto. I due azzurri saranno protagonisti al Kip Keino Classic, Meeting di Nairobi valevole come tappa del World Continental Tour (livello gold). L’appuntamento è per debutteranno insieme nella stagione all’aperto.valevole come tappa del World Continental Tour (livello gold). L’appuntamento è per sabato 7 maggio nella capitale del Kenya . Entrambi parteciperanno ai 100 metri. Il Campione Olimpico della distanza tornerà a correre sul rettilineo a nove mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo e dopo aver conquistato la medaglia d’oro sui 60 metri ai Mondiali indoor.

Il Messia dell’atletica italiana sarà affiancato dal velocista brianzolo, insieme a cui si è laureato Campione Olimpico nella 4×100. Prima gara in assoluto in questa annata agonistica per il 23enne, che su questa pista lo scorso anno divenne il secondo italiano di tutti i tempi sui 200 metri. Si preannuncia una sfida assolutamente imperdibile, anche perché ad arricchire il cast ci saranno due fuoriclasse come lo statunitense Fred Kerley (argento ai Giochi) e il keniano Ferdinand Omanyala (il padrone di casa ha già corso in 9.98 nel 2022 e vanta il record africano in 9.77, realizzato proprio a Nairobi lo scorso anno).

Va ricordato che si gareggia a 1.800 metri sul livello del mare, dunque ci sono tutte le condizioni ideali per realizzare una prestazione rimarchevole: Marcell Jacobs cerca subito lo squillo di spessore per lanciarsi verso i Mondiali, Filippo Tortu vuole incominciare al meglio per poi concentrarsi sui 200 metri (la distanza su cui punterà quest’anno). Ricordiamo che il brianzolo conduce per 6-2 negli scontri diretti, ma ora il bresciano è entrato in una nuova dimensione.

Programma e orari

Marcell Jacobs e Filippo Tortu debuttano sabato 7 maggio al Meeting di Nairobi (Kenya).

La gara dei 100 metri è in programma alle ore 16.55.

Dove vedere la gara di Jacobs e Tortu

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

