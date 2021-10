Marcell Jacobs non finisce di ricevere premi o attestati. Dopo lo straordinario doppio oro olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella 4×100, il nostro alfiere oggi è stato celebrato anche dal New York Times. Il più celebre quotidiano statunitense, infatti, ha dedicato all’atleta di Desenzano sul Garda addirittura un articolo di prima pagina in cui lo ha eletto “atleta olimpionico birazziale” e il “nuovo volto dell’essere un campione in Italia”.

“In una Nazione in cui alcuni politici populisti hanno corteggiato il sostegno dell’elettorato demonizzando i migranti neri, la vittoria del figlio di un padre nero americano e di una madre bianca italiana ha ampliato l’immaginazione del pubblico di come gli atleti italiani, e gli italiani, possano sembrare” commenta il quotidiano statunitense nella sua edizione europea.

Jacobs, prosegue il NY Times: “…è diventato il nuovo volto dell’eccellenza italiana in un anno che ha visto un’abbondanza di eccellenze, tra le quali le quaranta medaglie conquistate dall’Italia alle Olimpiadi di Tokyo e la vittoria della Nazionale sull’Inghilterra lo scorso luglio a Euro 2020”.

Un’abbondanza di eccellenze e non solo nello sport - ricorda il prestigioso quotidiano statunitense - che vanno dal titolo europeo di calcio al Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi.

Vedere gli altri vincere, automaticamente ti mette la voglia di fare lo stesso Ora sono anche impegnato a mantenere i miei 700mila followers su Instagram. Questo non è come un lavoro, è proprio un lavoro

Intanto spopola l'annuncio per babysitter

"A.A.A. Cercasi babysitter per un mese a Tenerife. Offresi viaggio, vitto e alloggio più pagamento per il servizio. No perditempo". Questo l’annuncio fatto da Marcell Jacobs e la compagna Nicole sul “Corriere Veneto” e rilanciato su Instagram. Tempo 24 ore e il campione olimpico è stato inondato di offerte che ora la coppia passerà al vaglio in vista dello stage di allenamento alle Canarie dal 27 dicembre al 2 febbraio, quando Marcell sarà accompagnato anche da Nicole e i due figlioletti Anthony e Meghan.

