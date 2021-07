Marcell Jacobs si conferma in eccellente forma fisica e conquista un prestigioso secondo posto in Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. A Stoccolma (Svezia) il velocista italiano ha corso i 100 metri in un rilevante 10.05 con 0,8 m/s di vento contrario, non così lontano dal 10.01 con cui settimana scorsa vinse gli Assoluti a Rovereto.

Il primatista nazionale, capace di 9.95 ormai un paio di mesi fa a Savona, ha corso spalla a spalla con il fuoriclasse statunitense Ronnie Baker, che ha avuto la meglio per appena due centesimi (10.03, vanta uno stagionale di 9.85). Jacobs è riuscito a sconfiggere altri big come il britannico Chijindu Ujah (10.10), lo statunitense Isiah Young (10.13), i canadesi Aaron Brown (10.18) e Jerome Blake (10.18), l’altro statunitense Marvin Bracy (10.19). Oggi Marcell ha sfrecciato in corsia 3, al fianco di Baker, spalla a spalla praticamente per tutta la gara con grandissima personalità.

Tokyo 2020 SPORT EXPLAINER: Salto triplo UN GIORNO FA

Lo sprinter azzurro ha fatto capire di essere pronto per il grande palcoscenico mondiale e si potrà presentare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con grandi ambizioni: accedere alla finale dei 100 metri è un traguardo raggiungibile, poi potrebbe giocarsela anche per qualcosa di importante. Mancano tre settimane ai Giochi, prima di volare in Giappone ci sarà un’altra gara per Marcell Jacobs: venerdì 9 luglio lo vedremo sempre in Diamond League, a Montecarlo, contro i tre americani che scenderanno in pista a Tokyo, ed anche contro Filippo Tortu.

Marcell Jacobs: chi è il texano d'Italia più veloce d'Europa

Tokyo 2020 SPORT EXPLAINER: Salto con l'asta UN GIORNO FA