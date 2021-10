Nel 2021, tra gli atleti più forti al mondo non può che esserci il nostro Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100, non a caso, è ufficialmente tra i tre candidati ad aggiudicarsi il premio per l’Atleta Europeo dell’Anno. Per l’incoronazione dovrà vedersela con altri due grandi talenti del mondo dell’atletica: Karsten Warholm e Armand Duplantis.

Il 16 ottobre, in occasione della cerimonia Golden Tracks della European Athletics di Losanna, sapremo chi sarà il miglior atleta del continente che verrà decretato per gradimento dei social (25%) più il voto delle federazioni, della stampa e della giuria EA. L’ostacolista norvegese Warholm – oltre l’oro a Tokyo nei 400 m hs - ha stracciato il primato del mondo (45.94). Mondo Duplantis è volato per 12 volte in stagione oltre i sei metri, mentre Jacobs – oltre agli ori olimpici- ha ottentuto il titolo europeo indoor nei 60 metri di Torun con il primato italiano di 6.47, più i cinque record italiani in cinque gare e due record europei nei 100m a Tokyo.

Nella categoria “Rising Star”, invece, Alessandro Sibilio è tra i candidati alla vittoria.

