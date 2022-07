Sky Sport 24, problematiche fisiche dipendono probabilmente dai problemi alla schiena e non sono di semplice risoluzione. Jacobs è certo che ci saranno nuovi duelli in pista col Fred Kerley, il quale lo ha punzecchiato via social con una richiesta di "uno-contro-uno". In una conferenza stampa indetta ad hoc e trasmessa live da Marcell Jacobs ha parlato del ritiro dai Mondiali di Atletica, in corso a Eugene (Oregon) e del suo piano di recupero. Il velocista olimpionico, dopo aver dato forfait alla vigilia della semifinale iridata dei 100 metri piani, punta con decisione i prossimi Europei, ma conferma che ledipendono probabilmente dai problemi alla schiena e non sono di semplice risoluzione. Jacobs è certo che ci sarannoin pista col nuovo campione del mondo , lo statunitense, il quale lo ha punzecchiato via social con una richiesta di "uno-contro-uno".

Sul recupero e gli Europei

"Devo pensare a fare le cose con calma per arrivare agli Europei nella miglior condizione possibile della mia vita mai avuta. Voglio ritrovare la forma perfetta per spaccare tutto. Sono stato io per primo a forzare in alcuni casi perché non ce la faccio a guardare gli altri dal divano di casa ma bisogna fare le cose con calma in vista degli Europei".

"Sto facendo tutte le terapie del caso per fare in modo che tutto guarisca nei tempi e nel migliore dei modi. Ho già iniziato il tutto, farò fisioterapia e risonanze per poi tornare in pista".

Sul tipo di infortunio

"Venivo da un'elongazione del tendine del bicipite femorale ed è quello che mi ha tenuto fermo da Savona, verso Stoccolma è tornato. Credo partisse tutto dalle problematiche che ho alla schiena. Il giorno prima della gara mi sentivo bene e stavo facendo uno degli allenamenti più belli mai fatti. Forse il fatto di sentire questa gamba così libera come non la sentivo da tempo... ed è arrivato questo problema dall'altra parte".

Sulla sfida con Kerley

"Ci sarà la possibilità - di uno contro uno in pista, come twittato dallo statunitense - a Zurigo nella Diamond League, quest'anno non c'è stato modo di confrontarsi per colpa mia. Cercherò di confermare quanto fatto in passato, l'ho già battuto due volte e bisogna continuare su questa scia".

Sulle critiche social

"Ho cancellato l'applicazione di Instagram e Facebook per non vedere nulla e seguire i commenti. Chi mi vuole veramente bene ed è vicino a me mi manda messaggi in privato ed è quello che è importante per me".

