Il ritorno di Marcell Jacobs è vicino! L’oro olimpico dei 100 metri, ‘infortunio al bicipite femorale sinistro, potrebbe tornare in gara agli Assoluti di Rieti calendarizzati nel weekend. In caso contrario lo vedremo gareggiare finalmente in Diamond League, precisamente nella tappa di Stoccolma il prossimo 30 giugno. L’oro olimpico dei 100 metri, frenato nelle scorse settimane dallpotrebbe tornare in gara agli Assoluti di Rieti calendarizzati nel weekend.precisamente nella tappa di Stoccolma il prossimo 30 giugno.

Paolo Camossi, coach dell’atleta, ha speso parole importanti sulla condizione fisica del nativo di El Paso. Dichiarazioni quelle rilasciate alla Gazzetta dello Sport che lasciano ben sperare per il futuro: “Marcell si sta allenando al 100%, svolgendo anche lavori che prima non gli erano concessi”.

“Ancora una volta ha dimostrato ottime capacità di recupero, ha seguito le indicazioni che gli sono state fornite e tutto ha funzionato come previsto. Qualsiasi gara comporta uno 0,5% di rischio, se questo dovesse arrivare all’1% lasceremo perdere”.

“Certo, andare a Eugene senza un test nelle gambe equivarrebbe a giocare una partita a scacchi – prosegue Camossi – con sé stessi e con gli avversari. Basterebbe una gara da interpretare come un allenamento ad alta intensità”. Se Jacobs parteciperà alla tappa svedese di Diamond League potrebbe poi volare direttamente negli Stati Uniti per mettere a punto gli ultimi preparativi in ottica rassegna iridata.

