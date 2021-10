Ambizione e voglia di ripetersi: sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Marcell Jacobs. L’azzurro, due volte oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 ai Giochi Olimpici di Tokyo, vuol continuare a stupire.

Jacobs, che ha deciso di fermarsi per un problema al ginocchio dando appuntamento a tutti al 2022, ha ancora fame di successi: “Non mi pongo più limiti. Non era la prima volta che potevo scendere sotto i 10. Ora andrò a lavorare per togliere centesimi importanti perché è un tempo fatto senza vento. Serve anche essere fortunati“, le sue parole a margine della celebrazione degli atleti delle Fiamme Oro presso il Salone d’Onore del Coni (fonte: Ansa).

"MA COSA HA FATTO?": JACOBS DA RECORD, LA GIOIA DEI COMMENTATORI

I traguardi sono importanti, come detto, ed è lo stesso Marcell a ribadirlo ancora una volta: “Le due medaglie d’oro le ho sempre sognate da bambino. L’obiettivo ora è fare bene a Mondiali ed Europei per presentarsi al meglio alle prossime Olimpiadi, a Parigi. Non ho ancora realizzato quello che ho fatto: la sensazione è di aver vinto una gara importante e non un’Olimpiade . Questo è positivo perché così mi posso concentrare già sui prossimi target“, ha chiarito il campione nativo di El Paso, in Texas.

E poi tornando alla decisione di chiudere l’annata, un’ulteriore sottolineatura: “La cosa migliore è stata fermarsi perché ero scarico a livello mentale e fisico. Ritornerò a febbraio per le gare indoor“.

"STORIA DELLO SPORT ITALIANO!" COMMENTATORI PAZZI PER JACOBS

