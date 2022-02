Marcell Jacobs vola leggero nelle batterie dei 60 metri ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è imposto agevolmente al PalaIndoor di Ancona col tempo di 6.57 e staccando così il biglietto per la finale, in programma alle ore 17.30 nel capoluogo marchigiano. Il velocista lombardo ha passeggiato per i suoi standard, chiudendo col il tempo più alto di questo suo avvio di stagione.

Marcell Jacobs non è uscito brillantemente dai blocchi di partenza, poi si è disteso senza particolari criticità e ha tagliato il traguardo in distensione, giustamente senza strafare e risparmiando le forze per l’atto conclusivo. Il 27enne si presenterà in pista per difendere il titolo tricolore conquistato lo scorso anno e magari cercando di avvicinare il suo record italiano, quel 6.47 siglato lo scorso anno a Torun quando si laureò Campione d’Europa.

Marcell Jacobs ha chiuso davanti a Francesco Sansovini (6.78) e a Matteo Melluzzo (6.79). In finale se la dovrà vedere in particolar modo contro Giovanni Galbieri (6.70 nella prima batteria) e Chituru Ali (6.74, secondo nella seconda batteria alle spalle del sorprendente Antonio Moro, 6.68). Completeranno il parterre Federico Guglielmi (6.73), Andrei Zlatan (6.77) e Marco Ricci (6.78).

Ricordiamo che Marcell Jacobs è alla sua prima gara su suolo italiano dopo la doppia apoteosi di Tokyo e che quella odierna è la sua quarta uscita stagionale dopo le vittorie di Berlino (6.51), Lodz (6.49) e Lievin (6.50). L’azzurro è in avvicinamento ai Mondiali Indoor, in programma a Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 marzo.

“E’ bello tornare a gareggiare in Italia, dopo i due ori olimpici. Sono contento di essere qui. Per questi Assoluti, non mi sono posto grandi obiettivi. Il mio intento è correre sciolto e ottenere il successo, a prescindere dal crono. Il tempo devo farlo tra un mese“

